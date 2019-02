Morreu Arnaldo Matos, o “grande educador da classe operária”

O fundador do PCTP/MRPP, Arnaldo Matos, morreu esta sexta-feira, segundo confirmou fonte do partido à Lusa. Arnaldo Matos tinha 79 anos e, apesar de não ter um cargo que o ligasse formalmente ao partido, era a principal figura do MRPP. Figura incontornável do período pós-revolucionário, foi chamado de “grande educador da classe operária”, epíteto colocado por Natália Correia.

Arnaldo Matos foi dirigente do PCTP/MRPP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses/Movimento Reorganizativo do Partido do Proletário) entre 1970 e 1982, ano em que se desvincula do partido. Dos quatro fundadores, é o único que continua atualmente ligado ao partido, que teve 1,11% nas últimas legislativas.

Em 1967, venceu as eleições para a Associação Académica da Faculdade de Direito e fez parte do movimento estudantil de oposição ao regime. A 28 de maio de 1975 o MRPP é ilegalizado e Arnaldo Matos é preso em Caxias em conjunto com 400 militantes do partido, pelo então todo-poderoso COPCON de Otelo Saraiva de Carvalho. Lembrou recentemente, aquando da morte de António Arnaut, que o pai do Serviço Nacional de Saúde foi o único que defendeu na Assembleia Constituinte a “libertação imediata do amigo Arnaldo Matos”.

Após a prisão, Arnaldo Matos é transferido para o Hospital Militar Principal, na Estrela, e consegue escapar, passando à clandestinidade. Antes disso, houve manifestações no Rossio a exigir a libertação do “camarada Arnaldo Matos”, que os militantes do MRPP consideravam o “grande educador da classe operária”. Na clandestinidade, chegou a ser entrevistado pelo jornalista Rui Pimenta, numa entrevista publicada no semanário O Jornal. Entretanto, o COPCON começou a libertar os militantes detidos.

Arnaldo Matos foi o principal rosto da candidatura do MRPP a legislativas em 1976, 1979 em 1980, não conseguindo representação parlamentar.

Em 1982, Arnaldo Matos abandonou o MRPP, uma vez que considerou que “a contrarevolução tinha ganho”, como explicou em 2004 ao Diário de Notícias. Apesar disso, continuou a ter influência no partido, facilitada pela relação que tinha com o principal rosto e dirigente do PCTP/MRPP, Garcia Pereira. Manteve assim sempre a ligação ao MRPP, mesmo sem ter nenhum cargo dirigente no Comité Central do partido. Em 2015, zangou-se com Garcia Pereira e a prova como tem o controlo total do partido é que o conflito acabou com a saída de Garcia Pereira.

A resposta de Garcia Pereira tardou, mas em 2017 acabaria por expor as razões da sua saída e tornou públicas algumas mordomias de Arnaldo Matos, desde a oferta de um par de sapatos até aos Mercedes que terá alugado para Arnaldo Matos ir ao teatro.

Com a saída de Garcia Pereira, Arnaldo Matos tornou-se no único rosto do PCTP/MRPP. E continuou com as suas opiniões polémicas nos editoriais e outros textos publicados no Luta Popular Online. Além de Arnaldo Matos, o fundador assinava também textos com os nomes “Espártaco” e “Viriato”.

Foi no Luta Popular que defendeu a legitimidade de atentados terroristas. Primeiro, após os atentados em Paris no Bataclan e no Stade de France, que foram considerados por Arnaldo Matos como “um ato legítimo de guerra”, que, no seu entender, “não foi cometido por islamitas, mas sim por jiadistas, isto é, combatentes dos povos explorados e oprimidos pelo imperialismo, nomeadamente francês”.

Quando houve os atentados de Londres em junho de 2017, Arnaldo Matos voltou a defender a legitimidade do atentado, já que são válidos “todos os meios para destruir o imperialismo nos covis das suas capitais.”

Já em 2018, Arnaldo Matos foi notícia por, através do Twittter, apelar à luta armada, registando momentos mais tarde que este era até então o mais “retweetado” e “comentado” desde que tinha iniciado a sua conta no Twitter. O fundador do MRPP pediu que

as operárias e os operários se organizassem e lutassem “contra esta exploração capitalista”.

Operárias e operários: organizemo-nos e lutemos contra esta exploração capitalista, com tudo o que tivermos à mão! pic.twitter.com/9qKEdQeIs6 — Arnaldo Matos (@ArnaldodeMatos) June 25, 2018

No último ano e meio a maior parte da atividade política de Arnaldo Matos passava pelo Twitter, onde alimentou várias polémicas.

O partido, através da Comissão de Imprensa, já manifestou uma “profunda tristeza e um enorme vazio” pela morte do “querido camarada Arnaldo Mato”. O PCTP/MRPP descreve Arnaldo Matos como “um incansável combatente marxista que dedicou toda a sua vida ao serviço da classe operária e a lutar pela revolução comunista e por uma sociedade sem classes”.

Na mesma nota, o PCTP/MRPP escreve que “a sua obra e o seu exemplo de grande e intrépido dirigente comunista que foi perdurarão para sempre na memória dos operários e dos trabalhadores portugueses e constituirão um guia na luta do proletariado revolucionário e dos comunistas pelo derrube do capitalismo e do imperialismo e pela instauração do modo de produção comunista e de uma sociedade de iguais.”

Logo que haja mais informações sobre as exéquias e o funeral, elas serão transmitidas.

22FEV19

A Comissão de Imprensa

do PCTP/MRPP

