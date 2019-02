Os chás com mel, o frio nos pés e as power banks. Como se aguenta o enfermeiro em greve de fome

Numa voz pesada e com algumas paragens no raciocínio, Carlos Ramalho lá vai contando como passou mais uma noite junto ao Palácio de Belém. “Desculpe lá, é que estou muito cansado“, diz o enfermeiro ao Observador após a segunda noite em greve de fome e a dormir numa tenda perto da Presidência da República, ainda antes de saber que o ministério da Saúde iria retomar as negociações com os enfermeiros. O enfermeiro e presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor) diz que o seu principal inimigo continua a ser a temperatura: “Mais uma noite muito fria. Custa muito, o frio, principalmente nos pés“. Enquanto Carlos Ramalho prossegue a sua “luta pessoal” em Belém, o sindicato continua a guerra jurídica com mais um requerimento para o Supremo Tribunal Administrativo a contestar os argumentos do Governo.

Carlos Ramalho dorme numa tenda, mas teve por perto enfermeiros que lhe fizeram companhia e que “dormiram ao relento”. Um desses enfermeiros, conta, “veio de Braga, passou aqui a noite, e agora vai voltar ao trabalho”. No dia anterior, teve a visita de um colega da Madeira. Sobre a dureza do protesto, o dirigente sindical diz que “os enfermeiros estão habituados a sofrer”. Sobre o seu estado de saúde diz que tem “um cansaço grande e sinais de alguma debilidade física, o que é normal.”

Desde as lulas recheadas — que comeu na quarta-feira minutos antes de iniciar a greve de fome — o presidente do Sindepor não voltou a ingerir mais nada a não ser “água, chás com mel, bebidas açucaradas e comprimidos para a circulação [sanguínea]”. Os dias de Carlos Ramalho são passados a atender chamadas de colegas (de apoio) e de jornalistas (sobre o protesto e até quando vai continuar). Como carrega a bateria? “Os colegas vão trazendo power banks para carregar o telemóvel”. Para as necessidades básicas, Carlos Ramalho vai recorrendo aos cafés da zona, durante o dia, e à noite conta com uma importante oferta da PSP: “Os agentes disponibilizaram, gentilmente, [a casa de banho de] uma esquadra aqui próxima“.

O enfermeiro tem recebido também visitas regulares da equipa médica da Presidência da República, com uma enfermeira que o visita “de manhã e à tarde a perguntar se está tudo bem”. Já quanto a uma visita do chefe de Estado, diz que ainda não teve “esse privilégio.”

Além de Carlos Ramalho, há um outro enfermeiro que avança para uma greve de fome de 72 horas em frente à Assembleia da República. Duarte Barbosa, enfermeiro do Hospital de S. João no Porto, explicou à RTP que esta greve era um “grito de revolta perante o que tem acontecido, nos últimos tempos, aos enfermeiros.” O enfermeiro fez questão de passar por Belém para um abraço a Carlos Ramalho e inicia a greve ao meio-dia.

Guerra entre enfermeiros e Governo segue nos tribunais

A 14 de fevereiro o Supremo Tribunal Administrativo aceitou a intimação do Sindepor que contesta a requisição civil decretada pelo Governo, que abrange quatro dos 10 hospitais onde decorre a greve em blocos operatórios, conhecida como “greve cirúrgica”. Ao executivo foram dados cinco dias para responder, o que já foi feito.

Nessa resposta, o Governo alegou que os serviços mínimos não foram cumpridos em cerca de 450 cirurgias durante a greve dos enfermeiros. Na sequência desta resposta do executivo, o Sindepor contra-atacou com um novo requerimento — noticiado pela TSF — a contestar a argumentação. Segundo a TSF, nessa resposta o sindicato acusa o Ministério da Saúde de manipular dados e distorcer informação. O Sindepor ala de cirurgias marcadas à pressa adiadas por ordem superior sem uma relação direta com a greve ou com o alegado incumprimento dos serviços mínimos.

O sindicato dá até o exemplo que aconteceu no Hospital de S.João, em que doentes não urgentes passaram a ser considerados prioritários por ordem do diretor de serviço. Há casos ainda em que as cirurgias não ocorreram por falta de comunicação entre cirurgiões ou até porque os pacientes não estavam em jejum.

A requisição civil decretada pelo governo a 7 de fevereiro tem, precisamente, por base o incumprimento dos serviços mínimos.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler