Papa expulsa da Igreja padre brasileiro acusado de abusar de 11 freiras

Rodrigo Maria, com 45 anos, perdeu nesta quarta-feira o estatuto clerical. Tal como explica a TSF, esta é a forma mais pesada da Igreja Católica punir um sacerdote. O padre foi acusado de abusar sexualmente de 11 mulheres, de lhes rapar a cabeça e de as alimentar a pão e água. Todas as vítimas tinham mais de 18 anos.

A investigação que provou que Rodrigo Maria era culpado foi coordenada pelo próprio Vaticano. As denúncias começaram em 2006, o que levou o padre a mudar de diocese várias vezes. O último sítio onde Rodrigo Maria esteve em funções foi na Ciudad del Este, no Paraguai.

O jornal brasileiro Folha de S. Paulo ouviu uma das vítimas. A freira, que falou sob anonimato, conta um episódio de 2014 quando, durante uma conversa no Skype, o padre se masturbou, situaçãoque, mais tarde, foi usada como prova na investigação do Vaticano. O historial de Rodrigo Maria é longo, havendo outros processos a decorrer na justiça, à margem das investigações do Vaticano.

O padre negou sempre as acusações e disse serem todas fruto de vingança por ser demasiado conservador. Este traço de personalidade também era visível no que toca à política. Rodrigo Maria era apoiante declarado do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O padre chegou até a pedir, nas redes sociais, para se rezar uma Avé Maria para pôr fim ao comunismo, durante a campanha eleitoral das presidenciais brasileiras do ano passado.

No início deste mês, o Papa Francisco admitiu pela primeira vez a existência de abusos sexuais de padres e bispos contra freiras. “É verdade. Há padres e bispos que fizeram isso. Devia ser feito mais [para o impedir]? Sim. E temos essa vontade? Sim.”, disse o chefe da Igreja Católica.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

