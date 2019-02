Portugal na comissão do breaking dos Jogos Olímpicos Paris2024

O breaking, erradamente denominado por breakdance, é um dos desportos convidados dos Jogos Olímpicos Paris2024, e o português Max Oliveira, que integra a comissão organizadora, disse esta sexta-feira à Lusa que a modalidade vive “um momento único”.

Max Oliveira referiu que o primeiro grande problema em mãos e a resolver em sede do Comité Olímpico Internacional (COI) é a própria terminologia da modalidade, já que o mediático e popular termo breakdance não é o correto para se referir à disciplina, apesar de ser o mais conhecido, mas sim breaking.

O breaking, juntamente com a escalada, o surf e o skate, na qualidade de desportos convidados, vão juntar-se às 28 modalidades já previstas no programa dos Jogos Olímpicos Paris2024, mas vão ter ainda de ser validados pelo Comité Olímpico Internacional (COI), em dezembro de 2020.

Nesse sentido, foi constituída uma comissão organizadora do breaking para os Jogos Olímpicos Paris2024, da qual faz parte o português Max Oliveira, e que terá a primeira reunião no dia 11 de março, em Praga, na República Checa.

#Breakdancing ???? will enter the Olympic scene at the #Paris2024 Games. Urban, universal and popular sport with millions of #bboys and #bgirls worldwide, and its famous #Battle, we are proud to bring you Breakdancing for the first time in the history of the Games. #YourTurnToPlay pic.twitter.com/wpVdn2Jle1

— Paris 2024 (@Paris2024) February 21, 2019