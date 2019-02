Sismo de magnitude de 7,7 no Equador

Um forte sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter, que já foi seguido de duas réplicas de magnitude 6, atingiu o Equador perto da fronteira com o Peru, tendo sido sentido nos dois países. No entanto, como o presidente Lenín Moreno já anunciou não há danos maiores a relatar, já que o terramoto se deu a grande profundidade.

Compatriotas queridos, los reportes preliminares de los primeros sismos cerca de Macas no indican daños mayores. Fueron sentidos en todo el país y algunos COE provinciales ya se han activado. — Lenín Moreno (@Lenin) February 22, 2019

A hipótese de o terramoto gerar um tsunami já foi posta de lado pelo Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico), avança a Reuters. Logo nos minutos seguintes ao sismo, surgiram alguns alertas, mas as autoridades chilenas, país que faz fronteira com o Peru, afastaram de imediato essa possibilidade.

“As características do sismo não reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami na costa do Chile.” A informação está a ser divulgada pelas Informações de Emergência do Chile, citando informação do Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada (SHOA).

Terremoto 7.7 Richter en Ecuador, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), indica que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile". pic.twitter.com/zDRvRY1Ayv — Informes de Emergencias Chile (@IEC_CHILE) February 22, 2019

O epicentro do terramoto deu-se a 224 quilómetros de Ambato, capital da província de Tungurahua, e a 132 quilómetros de profundidades, segundo avança a Reuters, citando o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Nas redes sociais já começaram a surgir os primeiros vídeos do sismo.

Las ventanas de mi edificio quedaron sonando así… ya evacué #sismo #ecuador pic.twitter.com/h8MIXKVfgW — Luis Bajaña (@luisbajana) February 22, 2019

TEMBLOR ECUADOR #SISMO ID: igepn2019drun Preliminar 2019-02-22 05:17:23 TL Magnitud:7.62 Profundidad: 137.56 km, a 98.33km de Macas,Morona Santiago. pic.twitter.com/2qm4xciaiZ — Abraham Zevallos (@ABZEVALLOS) February 22, 2019

Depois do primeiro abalo, que foi sentido às 5:17 (hora local, 10:17 em Lisboa), já foram sentidas mais duas réplicas. Segundo o Instituto Geofísico do Equador, o primeiro sismo ocorreu em Macas, província de Morona Santiago, em plena Amazónia equatoriana, e teve magnitude de 7,7. Três minutos depois foi sentida a primeira réplica, com uma magnitude de 6,06 na escala de Richter.

Às 5:40 sentiu-se o terceiro abalo, desta vez de magnitude 6,6, a 18 quilómetros de Guayaquil.

