Surpresa! Veja como é o novo Peugeot 208 (um espanto)

Combinando desportividade e elegância, eis o novo Peugeot 208. O utilitário francês será a estrela da marca do leão no Salão de Genebra, mas o pano que lhe escondia as formas caiu muito antes do certame suíço abrir portas, pois já circulam na Internet fotografias que revelam por completo como será a estética do compacto do segmento B, que tem pela frente a dura missão de tentar conquistar vendas ao também novo (e também francês) Renault Clio.

Olhando para as fotografias que “caíram” na rede, a segunda geração do 208 aposta numa imagem mais desportiva, suavizando-a depois com a adopção de elementos que remetem claramente para o 508, tanto na secção dianteira como na traseira. À frente, a influência do “irmão” maior vê-se na grelha, tipo meio favo em preto, que se estende até à extremidade inferior do para-choques. Isto enquanto a assinatura luminosa assegura o tradicional “ar de família”, replicando o design dos faróis do 508, com três barras a sinalizarem as day running lights e a prolongarem-se numa estreita faixa vertical. Atrás, os estilistas da marca optaram por integrar os grupos ópticos num painel escurecido, que se estende a toda a largura, conferindo ao modelo uma estética mais robusta.

Já no interior, esta fuga revela que a (radical) mudança no design não se fica apenas pelo lado de fora. O habitáculo dá igualmente um tremendo passo em frente, em matéria de tecnologia, convocando a sensação de estarmos perante um modelo de um segmento acima – neste caso, em linha com a aposta da Renault no novo Clio. Do i-cockpit estreado no 3008, passando pelo enorme ecrã ao serviço do sistema de infoentretenimento, há uma óbvia redefinição do interior, que concilia um reforço da tecnologia com um design mais clean.

Nota ainda para a confirmação de que o 208 vai ter direito a uma versão puramente eléctrica, a qual deverá oferecer a mesma bateria e motorização do DS 3 Crossback E-TENSE. De resto, há que esperar para conhecer as especificações finais deste modelo que, ao que tudo indica, continuará a ser proposto com motores a gasolina e diesel.

