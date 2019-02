Varandas explica “verdade sobre Estado da Nação” e detalha primeiros pontos da auditoria

Cinco meses e meio depois de ter tomado posse como presidente do Sporting, Frederico Varandas fez pela primeira vez aquilo que descreveu antes como “uma conferência para explicar a verdade sobre o Estado da Nação” verde e branca, onde deverá traçar a radiografia da atual situação do clube e da SAD em termos desportivos e financeiros, além de avançar os primeiros dados sobre a auditoria forense que tem sido feita nos últimos meses sobre a gestão dos leões com Bruno de Carvalho na liderança.

O presidente do Sporting começou por dizer que iria dar “os primeiros dados da auditoria”, já que o relatório final “ainda não foi entregue”. “MGRA: em 2018 contratou o sogro de Bruno de Carvalho para associado. 1,7 milhões em três anos, gastámos menos com todas as empresas de advocacia em 16 anos. Segundo as faturas, o Sporting pagou 1,7 milhões por trabalhos como assuntos da presidência, vários contactos com Bruno de Carvalho, aconselhamento ao presidente, etc. Xau Lda: o departamento de merchandising não conhece a empresa. Batuque FC, Cabo Verde, direito de preferência sobre sete jogadores não identificados. Em janeiro de 2018 foi solicitada pela SAD uma minuta do contrato. O valor de 230 mil euros foi liquidado e nunca restituído. Claques: tinham direito a 865 bilhetes grátis e podiam comprar mil ao preço mais barato. Desde 2013, a dívida passou de 115 mil euros para 756 mil, quase tudo da Juventude Leonina”, adiantou Frederico Varandas, que prosseguiu e criticou duramente as claques leoninas.

“É legítimo criticarem a exibição da equipa? É. Mas também é legítimo eu criticar a claque. Não gostei da atitude nos dois últimos jogos em casa. Querem um grupo com maior talento da formação? Nós também. Mas sabem a principal razão de não termos um grupo assim? Eu lembro: 14 de maio de 2018. Hoje quando o clube se está a reerguer, voltamos a receber ameaças intimidatórias. Vejo exigências de elementos de claques a protestarem contra sócios anónimos. Nos anos 90 fiz parte da Juventude Leonina. Havia excessos mas um amor puro pelo clube. Um dar sem receber. Hoje não reconheço esse espírito. Vejo um negócio. Enquanto aqui estiver, o Sporting não será refém de ninguém”, afirmou o presidente do Sporting na conferência realizada no auditório Artur Agostinho, em Alvalade.

