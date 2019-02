Veja em direto o “Venezuela Live Aid”, o concerto anti-Maduro

Já começou em Cúcuta, na Colômbia, o concerto de consciencialização para a crise humanitária na Venezuela. O “Venezuela Live Aid”, que recebeu o mesmo nome do espetáculo contra a fome em África em 1985, foi organizado pelo multimilionário Richard Branson. Todos os artistas — entre os quais o DJ Alesso, Maná, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Maluma, Juanes e Fonseca — aceitaram participar gratuitamente no concerto. E todo o dinheiro amealhado com a iniciativa servirá para comprar alimentos e medicamentos para os populares venezuelanos.

Veja aqui o espetáculo em direto.

Este concerto está a decorrer na Ponte Internacional Tienditas, na Colômbia, o mesmo local que tem armazéns onde toneladas de alimentos e medicamentos são armazenados. Mas o regime de Maduro anunciou entretanto um “contra-concerto” de três dias, organizado pelo governo do presidente de facto, em San Antonio Del Táchira. O espetáculo prosseguirá fim de semana fora, supostamente com 150 artistas. Mas ninguém sabe quem são porque a informação tem sido escassa.

