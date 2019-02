Vêm aí os camiões eléctricos. UE corta emissões

Para já ainda é um acordo provisório, mas a União Europeia (UE) entende que os veículos pesados devem ter o mesmo tipo de tratamento do que os automóveis ligeiros, contribuindo igualmente para uma melhoria da qualidade do ar. E se bem que tenham sido determinados os cortes julgados necessários pelos legisladores, nas emissões de dióxido de carbono (CO 2 ), os responsáveis de Bruxelas reservam-se o direito de rever os valores máximos de CO 2 novamente em 2022.

De momento, à semelhança do que também aconteceu com os automóveis ligeiros, que se vão ver obrigados a reduzir em 37,5% as emissões de CO 2 em 2030, quando comparadas com os valores em gramas por quilómetros emitidos em 2021, também o dióxido de carbono libertado para a atmosfera em 2030 tem de cair 30%. Além desta meta para dentro de 11 anos, os camiões vão ainda ter de respeitar um corte intermédio de 15% em 2025. De recordar que também os furgões já foram contemplados com a redução de CO 2 , tendo que diminuir as emissões em 15%, em 2025, e um total de 31% em 2030.

???? Important step for #cleanmobility: we welcome the first-ever ???????? standards to reduce greenhouse gas #emissions from trucks ???? by 30% by 2030.

The 2030 climate & energy package is now completed and we are one step closer to a #ClimateNeutralEU ????????

???? https://t.co/qr77vfQtLp pic.twitter.com/j4HePb08au — EU Climate Action (@EUClimateAction) February 19, 2019

Através da European Automobile Manufacturers Association (ACEA), os fabricantes de camiões reagiram ao anúncio, revelando preocupações em relação à violência dos cortes. Realçam que se a rede de postos de carga públicos para veículos ligeiros é reduzida, a destinada a veículos pesados é inexistente, o que implica um urgente e considerável investimento por parte dos diferentes Estados-membros.

Os cortes de CO 2 agora anunciados vão obrigar a mais camiões com motores adaptados a queimar gás natural e motorizações híbridas, mas sobretudo vão tornar necessários veículos pesados eléctricos. Numa primeira fase, a solução poderá passar pelo recurso a camiões eléctricos capazes de trazer até às cidades a mercadoria, a partir de grandes centros distribuidores localizados fora das zonas urbanas, cuja autonomia não necessita de ser tão elevada.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler