Ajuda humanitária. Os vídeos do Venezuela Live Aid

A ideia foi do multimilionário Richard Branson e o objetivo é angariar 100 milhões de dólares em 60 dias para fazer chegar ajuda humanitária ao ao povo venezuelano, na forma de alimentos e medicamentos. O Venezuela Live Aid decorreu na noite de sexta-feira, na Ponte Internacional Tienditas, na Colômbia, uma das quatro pontes que estabelecem ligação entre os dois países vizinhos. E é exatamente nesse local que estão armazenadas toneladas de alimentos que Juan Guaidó espera fazer chegar ainda este sábado à Venezuela.

O concerto foi cheio de momentos altos e emotivos, mas nenhum terá sido tão forte como quando o auto-proclamado presidente interino da Venezuela apareceu no recinto. A ovação foi de tal forma que Juanes, o colombiano vencedor de vários Grammys, e que se encontrava no palco nesse instante, teve de interromper a sua atuação.

No início do concerto, Richard Branson discursou no palco, e agradeceu a presença de todos. “Este concerto não é apenas uma apresentação musical. É sobre marcar a diferença na vida de milhares de pessoas que estão a sofrer. Temos de acabar com a crise. Bebés e crianças estão a morrer à fome, idosos estão sem os devidos cuidados, muitos de vocês abandonaram as vossas casas para sobreviver. A cada dia, a miséria piora, a inflação está fora do controlo, o país está cada vez mais pobre.”

"Food, across the bridges, across the rivers, to people who desperately need it."

