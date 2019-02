Boavista encara receção ao Rio Ave como “mais uma final”

O treinador do Boavista disse este sábado encarar a receção ao Rio Ave, no domingo, na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, como “mais uma final” que a sua equipa tem de disputar por uma classificação segura.

“Temos que ser inteligentes na abordagem e pacientes e contamos com o que sinto que tem sido mais importante desde que trabalho no Boavista, que é a massa adepta. Os adeptos têm sido fantásticos”, disse Lito Vidigal, na antevisão dessa partida com o Rio Ave.

O técnico manteve-se fiel a um discurso focado tanto nas dificuldades inerente a cada jogo como na importância dos adeptos para as superar, enfatizando que a equipa teve “um jogo muito difícil na semana passada, em Chaves, e o apoio dos adeptos é que acabou por carregar os jogadores” rumo ao empate (1-1).

“A equipa sente o carinho dos adeptos, está confortável e eu sei que só podemos atingir os nossos objetivos tendo essa proteção dos adeptos, pelo ânimo que nos dão. É a nossa vitamina e tem sido a energia de que os jogadores necessitam, e isso é que nos tem mantido seguros no campo”, reforçou Lito Vidigal.

O treinador também recusou partilhar a sua opinião sobre as principais qualidades do adversário, tendo-se limitado a dizer que o Rio Ave tem sido “uma equipa forte” nos últimos anos.

“[O Rio Ave] Tem jogadores com qualidade, mas vamo-nos focar em primeiro lugar no que podemos fazer e tentar evitar que o Rio Ave seja mais forte e fazer um jogo seguro, sabendo que o jogo é como se fosse uma final para nós, que queremos vencer”, afirmou.

Lito Vidigal acrescentou que “é um jogo difícil” porque o Boavista fez sete pontos nas três ronda anteriores e ocupa o 12.º posto, com 23 pontos, apenas mais dois do que o 16.º classificado, o Aves, a primeira equipa das três equipas situadas na zona de despromoção.

“Temos de estar à espera de tudo. O que quero dos meus jogadores é que sejam eles próprios e, acima de tudo, coletivos e solidários, porque se for assim a probabilidade de ganharmos é muito maior sempre”, considerou.

Para este encontro, o Boavista já poderá contar com Mateus, que cumpriu castigo na jornada passada e é o melhor marcador da equipa, com três golos em 20 jogos.

O Boavista, 12.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 23 pontos, recebe no domingo, às 17:30, o Rio Ave, 8.º, com 28, em jogo da 23.ª jornada.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler