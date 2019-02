Cinco feridos em atropelamento com veículo ligeiro em Paredes

O acidente teve lugar na Rua das Cabaneiras, com um veículo ligeiro a colher cinco pessoas. Segundo o CDOS, os dois feridos graves, depois de estabilizados no local, foram transportados para os hospitais de S. João e de Santo António, no Porto. Um dos feridos graves está em estado crítico.

O atropelamento terá acontecido depois de uma discussão no interior da sede do motoclube local. Um condutor terá avançado sobre as pessoas junto à instituição.

“Houve ali uma rixazita qualquer e penso que a pessoa não estaria no seu melhor dia. Depois foi aconselhado a sair e cá fora resolveu fazer isto”, disse à SIC o vereador da Câmara Municipal de Paredes Elias Barros, que tem o pelouro da proteção civil. “Estamos em estado de choque”, sublinhou.

Dois dos feridos ligeiros foram, por sua vez, transportados para o hospital de Penafiel, enquanto o terceiro foi levado para o hospital de S. João.

O alerta para o incidente chegou ao CDOS às 16h34, tendo sido mobilizados para o local 29 operacionais e 14 viaturas. As causas do acidentes são ainda desconhecidas.

