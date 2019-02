Kelly Knight Craft nomeada embaixadora dos EUA na ONU

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira Kelly Craft como embaixadora do país para as Nações Unidas (ONU). A nomeação deverá ainda ser aprovada pelo Senado.

“Tenho a honra de anunciar que Kelly Knight Craft, a nossa atual embaixadora no Canadá vai ser nomeada embaixadora dos Estados Unidos para as Nações Unidas”, escreveu o Presidente na sua conta oficial do Twitter

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2019

Donald Trump aproveitou ainda para felicitar e elogiar o trabalho desenvolvido por Kelly Craft em representação da Nação americana e, acrescenta que não tem qualquer dúvida de que, perante a liderança da embaixadora, o país será representado “ao mais alto nível”.

….Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2019

A ex porta-voz do Departamento do Estado Heather Nauert tinha sido nomeada para este cargo há poucos dias, mas acabou por recusar por motivos familiares. Com a retirada de Heather Nauert, que ainda assim ainda não tinha sido proposta formalmente ao Senado, os Estados Unidos continuarão sem representante na ONU, já que Nikki Haleyy abandonou o cargo no final do ano passado.

Kelly Craft é embaixadora do Canadá desde setembro de 2017 e durante o governo de George W. Bush ocupou o cargo de delegada suplente da ONU para a Assembleia Geral.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler