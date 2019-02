No Twitter, o Festival da Canção ou foi um sonho ou deu muito sono

A dinâmica foi parecida com a da primeira semifinal. Quem viu o Festival na televisão comentou na internet. E o melhor bloco de notas virtual é o Twitter, que serve para atirar juízos sobre as cantigas como funciona para analisar qualquer outro tema derivado do espectáculo televisivo.

Por exemplo, houve quem tentasse analisar a roupa escolhida por NBC, usando as melhores comparações ao seu dispor:

Manuel Luis Goucha is passing his list of coats and realizing that one is missing! #FestivaldaCanção pic.twitter.com/l0Gk9rzbry — Rui Gonçalves (@ruisgoncalves) February 23, 2019

E já que falamos em Manuel Luís Goucha, refira-se aqui que a presença de Cristina Ferreira neste desfilar de opiniões é uma constante, não há volta a dar:

Percebem? Não há volta a dar:

I have to confess something: I have a weak point with "Debaixo do Luar"! #FestivaldaCanção #AMinhaFavorita pic.twitter.com/Nn41O7H6sW — Rui Gonçalves (@ruisgoncalves) February 23, 2019

Mas também há sempre pessoas que não entendem bem o que se está a passar e encontram dúvidas em todos os cantos:

Just when you thought you were safe in Portugal #festivaldacancao2019 pic.twitter.com/M2zWbomr68 — ESC_Diva (@ESCViva) February 23, 2019

As avaliações a canções em particular fizeram bom uso de tudo o que a cultura pop tem para nos oferecer:

Gente mais atente aos detalhes técnicos fez questão de deixar avisos às pessoas da RTP:

Sem ofensa, mas os técnicos de som da RTP1 deviam melhorar o seu trabalho……… #FestivalDaCanção — ???? Carolina ???? (@Carol_Silva_96) February 23, 2019

Quem não gosta, faz questão de dizer que não gosta, e isso é bonito porque tem tudo a ver com liberdade:

Avisem-me quando acabar a 2. #festivaldacanção — Patrícia Salomé (@apatriciasalome) February 23, 2019

Se a Surma fosse escolhida, o amigo Rui Gonçalves disse, ainda no início da semifinal, que esta seria a sua reação. Deve ter sido:

Pessoas que desistem e que sabem ilustrar bem essa decisão:

Conan Osíris tem sido o nome em destaque nesta edição do Festival da Canção. Já cantou na primeira semifinal, mas nunca é de mais lembrá-lo:

Quando o Conan ganhar o #festivaldacanção pic.twitter.com/pu2Gb7XeGu — Inês ???????????????? | VOTA CONAN ???? (@jamalas1994) February 23, 2019

E mais telemóveis:

O Malato a exagerar na palavra "Telemóveis" como se tivesse piada hoje… #festivaldacanção pic.twitter.com/qPGDPA8zgM — Dinarte (@_etranid) February 23, 2019

Pessoas que não lidam bem com os medleys durante a votação:

Another day, another medley of old songs at #festivaldacancao2019. Portuguese are so nostalgic pic.twitter.com/JYGAcaVbDm — Nilton Gil (@NiltsGil) February 23, 2019

E alguma violência nos comentários. Há de tudo na internet. DE TUDO:

