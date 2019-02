Portimonense e Desportivo das Aves empatam no Algarve

Portimonense e Desportivo das Aves prolongaram esta as séries sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem 1-1, em Portimão, em jogo da 23.ª jornada.

Aos 21 minutos, o brasileiro Rodrigo deu vantagem ao Desportivo das Aves, que perdeu na ronda anterior na receção ao Benfica (3-0) e permanece no 16.º e antepenúltimo lugar, com os mesmos 22 pontos do Vitória de Setúbal, que ainda este sábado recebe o Vitória de Guimarães.

O colombiano Jackson Martinez assinou, aos 48, o empate dos algarvios, que perderam os quatro últimos jogos e subiram provisoriamente ao oitavo posto, com 28 pontos, em igualdade com o Rio Ave, que no domingo visita o Boavista.

