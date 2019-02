Reclusos de Paços de Ferreira fazem novo vídeo em direto a fumar droga

Pela segunda vez no espaço de duas semanas, reclusos da prisão de Paços de Ferreira fizeram um vídeo em direto no Facebook. Na primeira vez — num caso que levou a diretora da prisão a demitir-se e a ser ouvida no Parlamento — os reclusos estavam a transmitir uma festa de aniversário, mas agora aparecem mesmo a fumar drogas leves. No vídeo, noticiado pelo Correio da Manhã, os reclusos falam para as pessoas que vão visualizando o vídeo.

Logo no início do vídeo, o recluso que segura no telefone começa por dizer que está em direto a partir da prisão e comenta que o colega que está ao lado está com “uma moca descomunal”. Depois o colega mostra para a câmara um cigarro de enrolar onde, alegadamente, estaria o tabaco com droga.

Percebe-se pelo vídeo, que os amigos do Facebook vão fazendo perguntas aos reclusos, que vão respondendo. Um deles diz: “Está-se bem. Só é pena não haver jolas, nem gajas. Parece a festa da mangueira.”

