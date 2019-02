Volvo refresca o XC90 com nova estética e com KERS

A Volvo mostrou o refrescado XC90, o maior dos seus SUV, que vai começar a vender a partir de Maio. Depois de entregar 320.000 unidades, desde a sua introdução no mercado, a marca sueca decidiu introduzir uns retoques estéticos que, se bem que ligeiros, tornam o aspecto do volumoso modelo mais actual.

Além da nova grelha, o SUV topo de gama dos suecos estreia novos faróis, jantes, novos pára-choques à frente e atrás, além de novas cores exteriores. Por dentro também mexidas, mas poucas, sendo as diferenças mais evidentes ao nível do equipamento. Inalterado está o número de lugares, com o XC90 a continuar a oferecer bancos para sete, sendo que os das duas filas traseiras podem ser rebatidos.

Mas a maior novidade do SUV da Volvo é um sistema mais eficiente de regeneração de energia do tipo KERS, durante as travagens e as desacelerações. Os motores de combustão mantêm-se, mas a nova solução vai permitir, segundo o construtor, reduzir o consumo (e por tabela as emissões de CO 2 ) em cerca de 15%.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler