86 milhões de carros vendidos em 2018. Quem vendeu mais?

Depois de ter transaccionado 86,43 milhões de veículos em 2017, a indústria automóvel cativou menos cerca de 400.000 clientes de carros novos no ano transacto, de acordo com a Jato Dynamics. Os dados recolhidos referem-se aos maiores 54 países do mundo, em termos de mercado automóvel, sendo que só a China, sozinha, representa 30% das vendas, tendo absorvido um pouco mais de 28 milhões de unidades.

A Europa foi o 2º maior mercado, com 17,7 milhões de unidades, surgindo no ranking à frente dos EUA. Curioso é o facto de a Índia, ao atingir 3,9 milhões de veículos, ter ultrapassado pela primeira vez países como o Reino Unido ou a própria Alemanha, o maior mercado europeu.

Os SUV continuam a dominar o mercado mundial, ao reunirem a preferência de 36,4% dos clientes, com 29,77 milhões de automóveis, sendo que a marca que mais vendeu em 2018 foi a Toyota, transaccionando 8,09 milhões de unidades.

A uma distância considerável está a Volkswagen e mais atrás ainda a Ford. Entre os fabricantes de eléctricos a Tesla dominou o mercado, para o Model 3 fazer o mesmo entre os modelos. Veja na galeria todos os rankings sobre o mercado mundial.

