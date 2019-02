Acuña, Geraldes e Doumbia regressam aos convocados do Sporting

Acuña regressou aos convocados do Sporting, para a visita de segunda-feira ao Marítimo, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, numa lista em que também estão Francisco Geraldes e Doumbia. Depois de ter falhado o encontro com o Villarreal (1-1), da Liga Europa, por castigo, o argentino regressa às escolhas do holandês Marcel Keizer.

Em relação à visita a Espanha, saem da lista de convocados o defesa Thierry Correia, o médio Miguel Luís e o avançado Jovane Cabral, por opção. Apesar de já ter voltado a treinar sem limitações, o francês Mathieu ainda não faz parte das escolhas do holandês.

O Sporting, quarto classificado, visita na segunda-feira, às 19:00, o Marítimo, 14.º classificado.

Lista dos 19 convocados:

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Romain Salin e Diogo Sousa.

Defesas: Ristovski, Sebastián Coates, Tiago Ilori, André Pinto, Jefferson e Christián Borja.

Médios: Gudelj, Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Doumbia e Wendel.

Avançados: Bas Dost, Raphinha, Diaby e Luiz Phellyppe.

