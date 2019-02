IPO do Porto recebe terapia “revolucionária” para tratamento do cancro do sangue

O Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto prepara-se para começar a fazer tratamentos com células CAR-T, uma nova técnica de combate a diferentes tipos de cancro do sangue, que é reconhecida como sendo “revolucionária” pela imprensa especializada.

A notícia é do Jornal de Notícias, que dá conta de que o IPO do Porto já foi reconhecido pela farmacêutica Gilead, que descobriu este tratamento, para passar a oferecer este tratamento, que pode custar até 400 mil euros à unidade. De acordo com o mesmo jornal, os primeiros doentes devem começar a ser escolhidos em março.

Ao Jornal de Notícias, a presidente do IPO do Porto diz que a terapia CAR-T “é o pináculo das terapias personalizadas”. Esta técnica, que consiste na injeção de células manipuladas de forma a conseguirem detetar e matar células cancerígenas, foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos em agosto de 2018.

