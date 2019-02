Irão acusa Ocidente de ter transformado o Médio Oriente num “barril de pólvora”

O Irão acusou este domingo os países ocidentais de terem convertido o Médio Oriente num “barril de pólvora” ao financiarem e venderem armamento aos países árabes da região. “Só no ano passado, [os países ocidentais] venderam armamento no valor de cem mil milhões de dólares aos países do Conselho de Cooperação do Golfo”, afirmou o ministro iraniano das relações externas, Mohamad Yavad Zarif citado pela televisão estatal iraniana.

O ministro referia-se a países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Barhein ou o Qatar que fizeram contratos de venda de armas com os Estados Unidos ou França.

O Irão está envolvido em alguns dos conflitos que persistem na região do Médio Oriente, apoiando, por exemplo, o regime do presidente sírio Bashar al Asad e o movimento palestiniano Hamas.

No ano passado, o Irão voltou a sofrer sanções impostas pelos Estados Unidos depois de se saído, unilaterlamente, do acordo nuclear firmado com seis grandes potências mundiais.

