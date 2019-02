Katty Xiomara foi a Milão unir-se a Hello Kitty para dar voz às mulheres

São muito mais as coisas que unem Katty Xiomara e Hello Kitty do que aquelas que as separam. As influências nipónicas são desde cedo evidentes nas coleções da designer, cujo mercado principal é, nem de propósito, o asiático. E a origem de Hello Kitty, ainda que desenhada à imagem e medida de uma menina de estilo britânico, é japonesa. Katty e Kitty fazem, em 2019, 45 anos. O número é simbólico, mas ambas mantêm intacta uma certa inocência que se lê nos coordenados da coleção de outono-inverno 2019-2020 que Xiomara apresentou este domingo, estreia absoluta no calendário paralelo à Semana da Moda de Milão.

O convite para a criação de uma coleção cápsula dedicada à boneca de 1976 partiu da própria Sanrio. Katty, que já pelos 35 anos da figura animada fez uma pequena colaboração com a empresa japonesa, não hesitou em aceitar o desafio e optou por integrá-lo na nova coleção. Para isso, viajou até à infância e exercitou a memória para recordar-se de quem foi, onde nasceu e com o que brincou. É neste registo que surge a inspiração máxima da coleção apresentada nos antigos estábulos Le Cavallerizze, hoje parte integrante do Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.

A nova coleção de Katty Xiomara chama-se “Maria Mimosa” devido à planta “Mimosa Púdica” com a qual a designer brincou em criança. Ao Observador conta, momentos antes dos últimos ensaios que antecedem o desfile, que quando se toca nas suas folhas, esta fecha-se sobre si mesma. A planta “em movimento” vinda da América do Sul está associada a uma história — importante para descodificar a coleção complexa, globalizante e com vários conceitos cosidos entre si — sobre uma menina chamada Maria. Tímida que era, a menina escondia-se com frequência. A dada altura, a sua aldeia é invadida e os pais escondem-na. Quando vão à sua procura, encontram no lugar dela uma planta que se fecha a cada toque. O conto reflete uma espécie de reencarnação da menina, agora homenageada nesta coleção.

Mas Maria representa mais do que uma figura que ganha vida em fábulas. Serve, na verdade, de agradecimento às mulheres: “A coleção é uma espécie de ‘pot-pourri’ de memórias. Reflete as minhas memórias de infância. Uma das coisas mais importantes é eu ser mulher e ter crescido no meio de mulheres. Tenho duas irmãs, a minha mãe tinha um carácter forte, tenho um filha e a própria Kitty não é uma gata, mas sim uma menina. Tudo isto levou-me a querer dizer ‘obrigada’ às mulheres que há 45 anos ou mais permitiram que eu fosse o que sou hoje”, diz Katty, referindo-se a limitações sociais do passado. “Alguém levantou a voz primeiro”, continua, referindo-se a liberdades conquistadas no feminino.

Numa tentativa de recordar o esforço de outros tempos, Katty Xiomara encontrou na boca o símbolo-chave da coleção. Porque a boca é poder: para escrever, falar e até ser. E nem a própria da Hello Kitty — que na coleção surge sem rosto — é dotada de boca. Apesar da ode feita a pensar nas mulheres, Xiomara esclarece que colar feminismo ao seu trabalho é possível desde que não sejam lidas mensagens políticas e/ou ativistas.

Há muitas mensagens que se cruzam em “Maria Mimosa”, mas a homenagem às mulheres é a principal a reter. Katty Xiomara fá-lo não com coordenados justos ou peças curvilíneas, antes com formas livres dotadas de um ar propositadamente “abonecado” — explícito no uso de plissados e de brilhos — que remetem para a figura de Hello Kitty. “A ideia não era utilizar o corpo da mulher como chamariz”, diz Xiomara. A figura feminina surge a nu apenas em padrões que compõem algumas peças, cuja palete de cores varia entre vermelho, branco, rosa e preto, tons que lembram a boneca que não é gata, e castanho-bordeaux, púrpura e verde.

A sobreposição das peças e das formas marca o ritmo da coleção, feita de rendas, tules, xadrezes e até tecidos acetinados. O lado feminino é expresso no uso de folhos, peças fluídas e tecidos leves. A coleção “complexa e variada”, assegura Xiomara, tem ainda vestidos cintados e saias com detalhes metalizados. A planta tímida da infância de Xiomara ocupa-se de peças inteiras, o rosto de Hello Kitty surge vazio de expressões em diferentes padrões e os laços XXL embrulham pescoços inteiros. Maria Mimosa é muitas mulheres numa só: a de brincar, a das fábulas e a real.

A presença da moda portuguesa na cidade italiana continua por mais um dia, com a designer Alexandra Moura a apresentar a sua nova coleção pela primeira vez no calendário oficial da Semana da Moda de Milão já esta segunda-feira, dia 25.

O Observador viajou a convite do Portugal Fashion

