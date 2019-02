Lisboa. Choque na pista do Aeroporto Humberto Delgado deixa homem em estado grave

Um choque entre entre duas viaturas no Aeroporto Humbergo Delgado, em Lisboa, deixou um homem gravemente ferido. A informação é avançada pelo Correio da Manhã, que cita fonte do Comando da PSP de Lisboa para dizer que a vítima foi transportada para o Hospital de São José, também na capital.

De acordo com o que fonte oficial da ANA avançou ao Observador, o acidente aconteceu às 5h21 e consistiu no choque de um carro da empresa de limpezas ISS e com um loader (carro de transporte de bagagem) da Groundforce. O Correio da Manhã detalha ainda que o ferido teve de ser desencarcerado pelos bombeiros Sapadores de Lisboa.

Ao Observador, a mesma fonte oficial da ANA diz ainda que “a operação está a decorrer com total normalidade” e que as “autoridades competentes intervieram de imediato”.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler