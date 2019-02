Marcel Keizer quer ganhar mas antevê jogo “duro” com o Marítimo

O treinador do Sporting realçou este domingo a qualidade do Marítimo, admitiu dificuldades na Madeira, mas assegurou que quer ganhar e aproveitar a derrota do Sporting de Braga, na 23.ª jornada da I Liga de futebol.

“Esperamos um jogo difícil, frente a uma equipa organizada, a jogar em contra-ataque, que ganhou o último jogo e que por isso está com uma grande motivação”, disse Keizer.

Sobre a postura do Sporting para a deslocação à Madeira, o holandês afiançou que a equipa vai ultrapassar a eliminação das provas europeias e estar em bom plano no campeonato.

“Com a nossa qualidade vamos procurar a vitória. Os jogadores querem estar bem em todos os jogos, sabemos como é importante ganhar. Em cada jogo sabemos que é assim num clube como o Sporting”, avançou o treinador, que abordou ainda o regresso de Mathieu aos treinos, mas revelou que o central ainda não vai ser opção para defrontar os insulares.

Sobre o esquema tático que vai utilizar, Marcel Keizer disse que está satisfeito com a prestação da equipa em 3-4-3, mas não adiantou se o repetirá na partida da 23.ª jornada.

“Veremos amanhã [segunda-feira] o esquema tático que vamos apresentar. Depende do adversário e da disposição dos jogadores, mas para a equipa é bom haver variação no nosso modelo de jogo”, referiu.

O treinador dos ‘leões’ abordou ainda as declarações de Frederico Varandas, que garantiu manter total confiança no trabalho do técnico que chegou a Alvalade a meio da época.

“É sempre agradável ouvir essa palavras do presidente, mas, quando treinamos um grande clube, sabemos que temos de ganhar. Amanhã vamos tentar vencer novamente, apesar de perspetivarmos um jogo duro”, concluiu.

Em jogo da 23.ª jornada, o Sporting, quarto classificado com 45 pontos, defronta o Marítimo, 14.º com 23, no Estádio do Marítimo, no Funchal, na segunda-feira, a partir das 19:00.

BYD // NFO

Lusa/Fim

