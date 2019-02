MWC, dia Zero. O futuro dos telemóveis acontece aqui e já há lançamentos

O Mobile World Congress (MWC), a maior feira de smartphones e tecnologia móvel do mundo, só começa oficialmente esta segunda-feira. Contudo, este domingo, um dia antes, acontecem algumas das principais conferências deste evento. Empresas como a Microsoft, a Huawei, a Xiaomi, a LG ou a Nokia escolhem este dia para apresentar as novidades com que querem destacar-se e onde não pode faltar uma coisa: telemóveis. O Observador está aqui, em Barcelona, para lhe dar em primeira mão todas as novidades deste evento. Vamos atualizar este artigo ao longo do dia com as principais notícias deste domingo.

Para este domingo são esperadas novidades como: um smartphone com cinco câmaras traseiras, o PureView9 que deve ser apresentado no evento da Nokia que começa às 16h00 locais (15h00 de Lisboa); óculos que permitem ver hologramas e o futuro da realidade aumentada com a divulgação dos Hololens 2, num evento da Microsoft que começa às 18 horas locais (18h00 de Lisboa); e a concorrência direta ao Galaxy Fold, o smartphone dobrável da Samsung apresentado na semana passada, num evento da Huawei que começa às 14h00 horas locais (13 horas de Lisboa).

Até 28 de fevereiro estas e outras novidades vão marcar os próximos dias, aqueles em que se vai conhecer o que vai marcar o futuro da indústria dos smartphones. Em 2018, os topos cortados do iPhone X eram a tendência. Este ano, e sem a Apple, que não participa neste evento, a mudar o design dos seus telemóveis em 2018, o resto das marcas parece querer inovar, como diz o The Verge. Além de telemóveis com ecrãs dobráveis, vamos poder ver novas formas de controlo dos smartphones por gestos sem tocar no ecrã, muitos wearables (tecnologia que se veste) e gadgets para todas as funções e feitios.

Para se destacar deste evento, a Samsung apresentou as duas novidades na semana passada com o lançamento de novos telemóveis. Contudo, outras marcas, como a LG, vão apresentar os seus novos modelos topo de gama para continuarem a competir.

Xiaomi junta-se à guerra do 5G

A empresa chinesa Xiaomi, que tem apenas 8 anos, tem crescido exponencialmente. Prova disso é a presença que tem este ano no MWC onde anunciou o seu primeiro smartphone 5G, num evento que, este domingo, começou às 10h00 locais. O smartphone só sai em maio e, para o consumidor português, pode não ser muito importante (as redes 5G não vão começar tão cedo em Portugal). Contudo, o Mi Mix 3 5G, vai permitir velocidades ultra rápidas, como explicado pela empresa, de até 2GB de download por segundo quando ligado a uma destas redes. O preço? 599 euros, o que faz deste smartphone um dos mais baratos dos 5G (só a Samsung anunciou outro modelo na semana passada, ainda sem data de lançamento).

Outra das principais novidades do evento em Barcelona da Xiaomi é o Mi 9, o novo topo de gama da empresa que tinha sido já divulgado na China. Com um preço inicial bem competitivo de 449 euros, estes smartphone vem equipado com uma tripla câmara de 48 megapíxeis e uma lente grande angular. O que significa? Teoricamente, consegue imagens com grande resolução e a câmara tem um maior ângulo de visão, algo que só os topos de gama de outras empresas fazem, e por mais 200 euros. Apesar de a aposta continuar a ser o preço baixo, este topo de gama da Xiaomi tem também um ecrã de 6,4 polegadas.

Noutro lançamento, a Xiaomi anunciou também as suas lâmpadas inteligentes MI LED com várias cores e uma Philips LED que, seguindo a tendência da empresa na aposta da internet das coisas [produtos conetáveis] a preços mais acessíveis: vão custar 20 e 10 euros, respetivamente (este tipo de lâmpadas custam, em média, 40 euros no mercado atual).

