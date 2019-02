O clássico de Inglaterra onde os mais ativos foram os fisioterapeutas (e não teve nada a ver com o alho no relvado)

Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O final de 2018 foi um verdadeiro sonho para os adeptos do Liverpool que, pela primeira vez em muitos anos, puderam dar com sentido asas à imaginação sobre o fim desse longo jejum de vitórias no Campeonato que dura desde 1990, quando as figuras do clube eram ainda Bruce Grobbelaar, John Barnes, Kenny Dalgish ou Ian Rush. Depois, chegou a derrota em Manchester com o City. E a igualdade com o Leicester. E o empate com o West Ham. Num curto lapso de tempo, a vantagem em relação aos citizens já se tinha esfumado e a margem de erro era nula. Por isso, esta viagem a Old Trafford era fundamental para perceber a real capacidade dos comandados de Jürgen Klopp assumirem de vez as rédeas da Premier League. E logo contra a equipa em melhor momento na prova, com 25 pontos nos últimos 27 disputados.

???????????????????????????? O clássico da tarde em Inglaterra acabou por oferecer um duelo à "antiga italiana", como apenas 4⃣ remates enquadrados ???? Os "reds" mantêm a liderança da #EPL mas com apenas 1 ponto de vantagem sobre o City#MUNLIV #PremierLeague pic.twitter.com/YjRzrKB4zE — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) February 24, 2019

Quando o Liverpool ganhou o 18.º e último título, o Manchester United tinha apenas sete. Nem havia discussão possível entre eles em relação ao principal troféu inglês; hoje, os red devils que se transformaram na era Alex Ferguson somam 20 e já são o clube com mais triunfos, com uma diferença grande para o terceiro classificado neste ranking (Arsenal, 13). Foi essa viragem numa era que transformou este duelo num clássico ainda mais clássico, com vantagem para o visitados que tinham somado sete vitórias, um empate (2017) e uma derrota (2014) nos últimos nove encontros. Mas houve um tema paralelo que deu mais que falar do que propriamente o jogo – um jogo que se realizou duas horas antes da final da Taça da Liga inglesa.

Tal como já tinha acontecido com outros clubes como o rival City, o Manchester United recorreu à reparação do relvado através da aplicação de alho em pó na relva, um tratamento biológico cada vez mais utilizado para proteger o terreno dos parasitas que tem como efeito colateral o cheiro intenso que proporciona e que pode atingir um raio de 800 metros em redor (embora seja algo que com o tempo se dissipe). Todos os pontos foram pensados ao pormenor para que fosse um jogo grande mas a primeira parte mostrou que este seria um encontro mais para os fisioterapeutas do que para os guarda-redes.

4 – There have been four first half substitutions in the Manchester United v Liverpool match; the first time this has happened since February 2009 (Wigan Athletic v Fulham). Hamstrung. pic.twitter.com/XSCZrxKKRs — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2019

Logo no arranque da partida, um mau atraso de Ashley Young perante a pressão dos avançados dos reds colocou De Gea em apuros; mais tarde, foi Salah a beneficiar de um livre já perto da área contrária que saiu muito por cima (15′); quase a acabar o primeiro tempo, Alisson, com um pequeno toque na bola no relvado, anulou a melhor jogada coletiva do encontro aos pés de Lingaard (40′). Antes, pelo meio e depois, foram-se sucedendo as substituições forçadas por problemas musculares e nem os substitutos se livraram da praga: Ander Herrera deu lugar a Andreas Pereira (21′), Juan Mata saiu para a entrada de Lingaard (25′), Firmino deu a vez a Sturridge (31′) e Lingaard, menos de 20 minutos depois, foi rendido por Alexis Sánchez (43′).

1 – Jesse Lingard is the first player to be substituted on and off in the first half of a Premier League match since Kevin Long for Burnley v Newcastle United in January 2015. Fleeting. #MUNLIV pic.twitter.com/qdA0maywSS — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2019

Desde 2009 que não havia um jogo na Premier League com tantas substituições forçadas antes do intervalo, o que teria também influência no decorrer de uma segunda parte onde o (pouco) perigo chegou em lances de bola parada pela impossibilidade de Solskjäer (sobretudo ele, mais do que Klopp) poder mexer na equipa. O nulo manteve-se até final, para mal das duas equipas: o Liverpool subiu ao primeiro lugar isolado mas pode ser ultrapassado caso o City vença o seu jogo em atraso; o Manchester United desceu ao quinto lugar por troca com o Arsenal (que ganhou ao Southampton por 2-0). E o único registo que ficou, como não poderia deixar de ser, tocou a um guarda-redes: De Gea tornou-se o sétimo guarda-redes a fazer 100 ou mais jogos na Premier League sem sofrer golos, sendo o primeiro no Manchester United a alcançar o feito desde Peter Schmeichel.

100 – David De Gea is the seventh goalkeeper to keep 100 Premier League clean sheets for a single club, and the second to do for Man Utd, after Peter Schmeichel. Fortified. pic.twitter.com/9wkMfzUKFt — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2019

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler