Se houvesse um Óscar para Melhor Voz Adaptada já havia vencedor: Marc Martel

La voz que suena en las partes musicales de la peli Bohemian Rhapsody no es la de Freddie Mercury ni tampoco de Rami Malek. Al menos no del todo. Es del canadiense @marcmartel. Suena así de impresionante ???? . Martel se hizo popular en 2011 en YouTube gracias a las audiciones que montaron los exintegrantes de Queen, Roger Taylor y Brian May, para formar una banda tributo: The Queen Extravaganza. Los candidatos tenían que grabarse en vídeo y Martel, además de ganar el concurso, se hizo viral y terminó en el programa de Ellen DeGeneres. . Tiene 568.000 seguidores en YouTube y algunos de sus vídeos superan los 17 millones de reproducciones. . Para la peli, el sonido de algunas de las grabaciones originales de Queen, con más de 30 años de antigüedad, no mantienen los estándares de calidad actuales. . La producción decidió que él grabara la base de la mayoría de canciones de la película y, a partir de ellas, se añadieran partes originales del cantante de Queen y también algunas del propio Malek. El resultado es una amalgama de voces que no se pueden acreditar a una sola persona, aunque es Martel quien lleva el peso principal para suplir las carencias del actor. . #freddiemercury #freddie #bohemianrhapsody #cine #música #instacine #cosasbonitas #curiosidades