Seis pessoas atingidas por onda no Porto Moniz transportadas para centro de saúde

Seis pessoas, entre as quais uma criança, foram este domingo atingidas por uma onda em Porto Moniz, no norte da ilha da Madeira, disse fonte dos bombeiros. A corporação de São Vicente e Porto Moniz utilizou três ambulâncias para transportar os feridos para o centro de saúde, sendo o caso mais grave o de uma criança, adiantou.

As restantes apresentam escoriações e estado de hipotermia, referiu a mesma fonte, escusando-se a facultar mais elementos sobre a situação dos feridos. A orla costeira da Madeira está sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera devido à forte ondulação.

A zona do Porto Moniz, onde existem as piscinas naturais, no norte da ilha, é uma zona muito procurada pelos turistas.

