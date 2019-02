Sorteio do Mundial Sub-20: Portugal vai defrontar Argentina, Coreia do Sul e África do Sul

A Seleção Nacional Sub-20 ficou a conhecer este domingo os seus adversários no próximo Mundial da categoria, que se realiza entre os dias 23 de maio e 15 de junho na Polónia. Portugal, que surge nesta competição como campeão europeu Sub-19, integra o grupo F da prova, cruzando na fase de grupos com Argentina, Coreia do Sul e África do Sul.

Os seis grupos da primeira fase do Mundial Sub-20, apurados num sorteio que contou com as presenças do antigo internacional Fernando Couto (também ele campeão mundial da categoria) e do ex-campeão mundial Bebeto, são os seguintes:

Grupo A: Polónia, Colômbia, Taiti e Senegal;

Grupo B: Mexico, Itália, Japão e Equador;

Grupo C: Honduras, Nova Zelândia, Uruguai e Noruega;

Grupo D: Qatar, Nigéria, Ucrânia e Estados Unidos;

Grupo E: Panamá, Mali, França e Arábia Saudita

Grupo F: Portugal, Coreia do Sul, Argentina e África do Sul.

Este é o nosso grupo! Depois da conquista do Europeu Sub-19, vamos dar tudo para orgulhar Portugal no Mundial Sub-20! #TodosPortugal pic.twitter.com/o3TmJ2iVp4 — Portugal (@selecaoportugal) February 24, 2019

Portugal teve a primeira participação no Mundial Sub-20 em 1979, chegando aos quartos de final onde perdeu no prolongamento com o Uruguai por 1-0. O regresso à fase final seria de sonho e em versão dupla: os comandados de Carlos Queiroz ganharam a prova em 1989, na Arábia Saudita (2-0 na final frente à Nigéria, com golos de Abel Silva e Jorge Couto), e em 1991, em Portugal (0-0, 4-2 nas grandes penalidades diante o Brasil no estádio da Luz). Dois anos depois, na Austrália, a Seleção Nacional não foi além da fase de grupos, somando por derrotas os três encontros realizados (Alemanha, Uruguai e Gana).

We have our #U20WC Poland 2019 groups ???? What do you think is the toughest group? ???? pic.twitter.com/Ty0d9XcauX — FIFA.com (@FIFAcom) February 24, 2019

Em 1995, no Qatar, Portugal voltou ao pódio da competição, perdendo nas meias-finais com o Brasil por 1-0 mas ganhando o encontro de apuramento do terceiro e quarto classificado frente a Espanha (3-2). Quatro anos depois, na Nigéria, o conjunto nacional caiu nos oitavos de final diante do Japão, nas grandes penalidades. Depois de algumas edições de ausência, o regresso foi no Canadá em 2007, de novo com uma chegada aos oitavos frente ao Chile (1-0). Em 2011, na Colômbia, Portugal voltou a uma final do Mundial Sub-20, perdendo então com o Brasil após prolongamento por 3-2. Daí para cá, a Seleção chegou por uma vez aos oitavos (2013, com o Gana) e duas aos quartos (2015 com o Brasil, 2017 com o Uruguai, ambas nos penáltis).

