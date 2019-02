Trump afirma que Coreia do Norte pode tornar-se potência económica, mas sem armas nucleares

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este domingo que a Coreia do Norte poderá tornar-se “uma das maiores potências económicas” se renunciar ao programa de armamento nuclear.

“O presidente Kim [Jong-un] já percebeu, possivelmente melhor do que ninguém, que sem armas nucleares o país pode tornar-se mais rapidamente uma das maiores potências económicas do mundo”, afirmou Trump na rede social Twitter.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation!

