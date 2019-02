Agiotagem nas redes sociais tira casas de família a pessoas em desespero

“Tem aumentado substancialmente” o número de casos detetados de créditos ilegais — com juros entre 50% e 80% — que já levaram pessoas desesperadas a ficar sem as casas de família por causa de empréstimos de baixo valor. O alerta é feito por João Raposo, diretor do Departamento de Ação Sancionatória do Banco de Portugal, que revelou ao Correio da Manhã que foram feitas 20 participações ao Ministério Público no ano passado, por 32 crimes, um aumento de 68% em comparação com o ano anterior. Há casos extremos de juros de 300%.

Não é difícil encontrar mensagens nas redes sociais com promessas de “Crédito Fácil em 48 horas”, para quem “precisa de dinheiro” e “tem imóvel”. O Facebook e outras redes são a principal forma de propagação destes esquemas de financiamento ilegal, ajudando a explicar o aumento recente do número de casos. Existem, também, panfletos distribuídos porta a porta e anúncios em jornais (ou comentários em notícias) que atraem pessoas que, em alguns casos, já não têm acesso a crédito bancário e estão “em situação de desespero, financeira e psicologicamente”, comentou o responsável do Banco de Portugal.

Nos últimos três anos, é superior a sete milhões de euros o montante envolvido nestes créditos à margem da lei. Ao Correio da Manhã, João Raposo conta que foram detetados casos em que, para pequenos empréstimos, à margem da lei, foram dadas casas como garantia, alterando-se a titularidade e à primeira prestação que não é paga as pessoas perderam a casa.

Estes são contratos cuja legalidade seria facilmente disputada por um advogado, mas “as pessoas não têm dinheiro para recorrer a um advogado ou condições para avançar para a Justiça, pagando as taxas e custas associadas, para pedir a nulidade”, explica o responsável do Banco de Portugal, instituição que, garante João Raposo, está mais atenta de forma a proteger os mais vulneráveis — que, garante, não são apenas pessoas com pouca literacia financeira mas, até, “pessoas com formação académica que se veem envolvidas nestas redes”.

