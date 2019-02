Barcelos. Ministério Público investiga morte de menino em tanque

O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte da criança de três anos que foi encontrada sem vida este domingo, em São Pedro de Alvito, Barcelos, avança o Jornal de Notícias (JN).

De acordo com a fonte citada pelo JN não há, para já, arguidos constituídos.

Bento, o rapaz de três anos, foi encontrado morto num tanque de rega ao pé da casa, onde vivia com os pais, perto das 17h30 deste domingo. Quando a equipa de emergência médica chegou ao local, ainda tentou fazer manobras de reanimação, mas sem sucesso. O menino estava desaparecido desde as 17h e a família terá pedido ajuda às autoridades para saber do paradeiro da criança.

As autoridades suspeitam que a morte tenha sido provocada pela queda ou por afogamento.

