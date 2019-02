Brexit. Corbyn anuncia apoio do Labour a um segundo referendo

Jeremy Corbyn, líder do Labour, anunciou esta segunda-feira que o partido vai procurar apoiar ou apresentar esta semana no Parlamento Britânico uma emenda que defenda um segundo referendo ao Brexit de forma a impedir aquilo que diz ser um “‘Brexit’ tory prejudicial”. “Estamos comprometidos em apresentar ou apoiar uma emenda a favor de uma votação pública para evitar que um Brexit Tory prejudicial seja forçado no país”, disse Corbyn, citado pelo The Guardian, numa reunião entre os legisladores.

Labour to table amendment to make its credible alternative plan the UK’s Brexit negotiating position – @jeremycorbyn https://t.co/FSrX6kREgr — Labour Press Team (@labourpress) February 25, 2019

A primeira-ministra, Theresa May, vai atualizar na terça-feira os deputados sobre o processo do Brexit e submeter uma declaração, que será debatida e votada na quarta-feira, a qual será sujeita a propostas de alteração não vinculativas. O partido Trabalhista vai basear a sua ação em dois momentos. Num primeiro passo, o Labour vai tentar obrigar Theresa May a adotar a sua visão do Brexit, dando ênfase a cinco pontos específicos:

“Uma união aduaneira permanente e abrangente com a União Europeia; Um alinhamento estreito com o mercado único, apoiado por instituições e regiões partilhadas; O alinhamento dinâmico sobre direitos e proteções; Os compromissos sobre a participação em agências da União Europeia e programas de financiamento, incluindo áreas como o ambiente, a educação e a regulação industrial; Acordos inequívocos sobre os pormenores de futuras disposições em matéria de segurança, incluindo o acesso ao mandado de detenção europeu e bases de dados partilhadas vitais”.

Numa segunda-fase, Corbyn pretende apoiar uma emenda que deixa de lado a hipótese de um Brexit sem acordo, bem como “apresentar ou apoiar uma emenda a favor de uma votação pública para evitar que um Brexit Tory prejudicial seja forçado no país”. Durante o encontro do Labour, Jeremy Corbyn criticou a primeira-ministra por estar “imprudentemente a ficar sem tempo, numa tentativa de forçar os membros do Parlamento a escolherem entre o acordo fracassado e o desastroso ‘No deal'”. E garantiu: “Nós não podemos e não vamos aceitar”.

O Labour já tinha dito que apoiaria um referendo como último recurso se não conseguisse eleição legislativas antecipadas ou fazer mudanças no acordo de saída negociado por May com Bruxelas. A ideia tem sido repetidamente recusada por May, que diz estar empenhada em conseguir alterações à solução para a fronteira da Irlanda do Norte, designada por backstop, no Acordo de Saída negociado com Bruxelas.

No entanto, um grande número de deputados britânicos, sobretudo eurocéticos, teme que o país fique indefinidamente numa união aduaneira com a UE, e defendem a substituição do backstop por “providências alternativas”. Theresa May afirmou no domingo que o chamado “voto significativo” será repetido antes de 12 de março, apenas 17 dias antes da data de saída, a 29 de março.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler