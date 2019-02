Brexit. Primeira-ministra britânica diz que adiamento da saída da UE “não resolve o problema”

A primeira-ministra britânica, Theresa May, defendeu esta segunda-feira em Sharm el-Sheikh (Egito) que um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) “não resolve o problema”.

“Um adiamento é um adiamento, não resolve o problema“, afirmou May, em conferência de imprensa, após a cimeira UE-Liga Árabe.

A chefe do governo britânico vincou que uma prorrogação do artigo 50.º “não oferece uma decisão no parlamento, não oferece um acordo”.

“Está ao nosso alcance sair com um acordo a 29 de março é nisso que todas as minhas energias vão estar concentradas”, acrescentou a líder conservadora.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler