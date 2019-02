Divulgadas novas fotos do avião onde seguia Emiliano Sala

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB), parte do Departamento de Transportes do Reino Unido, divulgou esta segunda-feira tudo o que já tinham conseguido reunir sobre a queda do avião onde seguia o futebolista Emiliano Sala no canal da Mancha.

“A nossa prioridade é analisar os indícios, muitos deles extensos e complexos, de forma a conseguirmos juntar o que aconteceu entre o momento em que o avião desapareceu do radar até cair no fundo do mar. Isto vai ajudar-nos a compreender as potenciais causas do acidente”, lê-se no comunicado da agência.

Entre os aspetos que ainda carecem verificação está, por exemplo, a validade da licença do piloto, refere a AAIB. O jornalista Christian Martin analisou o plano de voo e apontou pelo menos dois erros ao piloto David Ibbotson: um engano na transcrição da matrícula do avião e ter dito que conseguia navegar à vista (sem recurso a instrumentos), quando a meteorologia sobre o canal da mancha não o favorecia.

A aeronave partiu de Nantes no dia 21 de janeiro e deixou de ser detetada pelos radares quando sobrevoava o canal da Mancha. O corpo do futebolista foi recuperado no dia 6 de fevereiro, mas ainda não foi possível recuperar o corpo do piloto.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler