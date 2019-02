Donald Trump diz que vai adiar aumento de taxas nas importações da China

O Presidente norte-americano Donald Trump anunciou esta segunda-feira que vai adiar a data limite para o aumento das taxas de importações da China, após “substanciais progressos” nas conversações entre os dois países.

Trump escreveu esta segunda-feira na rede social Twitter que durante o fim de semana decorreram “conversações produtivas” entre os dois países, e, por essa razão, irá “adiar o aumento das taxas que os Estados Unidos tinham marcado antes para 1 de março”.

….productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019