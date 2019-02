Durty Donald ou Kim Jong Yum. Os hambúrgueres que marcam a cimeira de líderes

A política às vezes pode dar fome. Então quando se fala de uma cimeira que pode trazer a paz mundial a nível geopolítico, ainda mais. Foi precisamente isso que o chef irlandês Colin Kelly pensou. O cozinheiro, que trabalha no Durty Bird, o seu restaurante em Hanói, capital do Vietname, decidiu utilizar o facto de Donald Trump e Kim Jong Un se encontrarem na cidade para poder vender mais hambúrgueres. E não são uns hambúrgueres quaisquer: são inspirados — pelo menos os nomes — nos líderes dos dois países.

O objetivo era não só utilizar os nomes dos chefes de Estado, como captar também as suas essências: o Durty Donald — trocadilho com “Dirty”, que significa “sujo” em português —, inspirado em Donald Trump, quer ser “extravagante” como o seu homónimo. Daí apresentar-se com duplo bife, duplo bacon, e ainda fios de frango amarelo. Sobre os molhos, Kelly diz que se inspirou nas desavenças de Trump com os russos para o deixar tão picante como as trocas de acusações.

Já o hambúrguer do líder norte-coreano ganhou o nome de Kim Jong Yum e é feito de barriga de porco fumada, carne de javali, maionese kimchi — um condimento típico da Coreia — e kimchi frito. O hambúrguer não deixou ninguém indiferente, logo no seu lançamento. Truong Trang, uma cliente da Durty Bird, disse ao The Guardian que o hambúrguer “Kim” era tão “misterioso” como a Coreia do Norte. “Este hambúrguer deixa-me curioso sobre os seus ingredientes. Fico curioso, mas só quero comer mais. Um pouco como me sinto sobre a Coreia do Norte”, disse ela.

Os dois hambúrgueres foram lançados ao público esta segunda-feira, dias antes do início do segundo encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, que começa na quarta-feira. O primeiro encontro aconteceu a 12 de junho de 2018, em Singapura, e foi um sucesso, com o presidente norte-americano a dizer inclusive que os dois líderes se teriam “apaixonado”.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler