Iris Apfel: aos 97 anos, assinou um contrato com uma agência de modelos

Iris Apfel é um ícone de moda, conhecida pelo seu estilo único. O que não falta a esta senhora são experiências de vida: já foi feito um documentário sobre a vida dela, esteve em campanhas de moda com Jourdan Dunn e Karlie Kloss, e foi o tema de uma exibição no Metropolitan Musem of Art. Agora, com 97 anos, conseguiu ainda alcançar outro marco na indústria: assinou um contrato com uma das maiores empresas de modelo, a agência IMG. “Quem diria que seria capa de revista aos 97 anos?”, disse Apfel

Conhecida pelos colares com cores que chamam a atenção, várias texturas e padrões — bem como os já esperados óculos redondos — já tem o seu lugar estabelecido enquanto ícone de moda.

Iris Apfel começou por ser designer de interiores, e sócia da empresa de têxteis Old World Weavers, que lançou com o seu marido. Chegou a fazer projetos de design na Casa Branca, tanto com o presidente Truman, como com Clinton. Até agora, já apareceu em diversas publicações, incluindo na Vogue Itália, e criou a sua própria linha de maquilhagem com a MAC Cosmetics.

Apesar de cultivar o mesmo estilo, único e inconfundível, há vários anos, só recentemente passou a ser considerada uma celebridade: “Eu costumava dizer que não era diferente do que quando tinha 70 anos, mas do nada, sou fixe”, disse à Women’s Wear Daily.

“Rava Avis”, em 2005, foi a primeira exibição de roupa e acessórios do Metropolitan Musem of Art dedicada a uma individualidade que não era um designer. Não era, mas passou a ser. Desde aí, já lançou linhas de roupa e de joalheria e também escreveu um livro (“Iris Apfel: Accidental Icon”).

No ano passado, Iris Apfel conseguiu, mais uma vez, algo inédito: ser a pessoa mais velha a ter uma boneca Barbie.

