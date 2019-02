Miguel Oliveira termina testes de MotoGP no Qatar com melhor registo pessoal

O piloto Miguel Oliveira (KTM) terminou a bateria de testes de pré-temporada de MotoGP, que se realizaram desde sábado no Qatar, com o melhor registo pessoal, apesar de uma queda sofrida no final da sessão desta segunda-feira.

O português conseguiu rodar na melhor das suas 28 voltas ao traçado de Losail em 1.55,773 minutos, o que lhe valeu o 18.º lugar no derradeiro dia de ensaios, 0,501 segundos melhor do que na véspera e 1,118 abaixo do tempo realizado no primeiro dia.

“Hoje [segunda-feira, 25 de fevereiro], enfrentámos piores condições, devido ao vento. Começámos um pouco mais lentos, mas, depois, fui apanhando o ritmo e rodei bastante bem”, explicou o piloto de Almada, acrescentando: “Infelizmente, uma queda colocou um final prematuro ao teste”.

Até essa altura, o piloto português da equipa Tech3 estava cada vez mais confiante.

“Senti que estava a ficar mais forte. A equipa também fez algumas alterações na mota com as quais fiquei muito satisfeito. Sinto que terminámos estes ensaios sem chegar verdadeiramente ao limite do potencial da mota, pelo que sobram alguns décimos de segundo na manga para o grande prémio”, sublinhou o piloto português.

Miguel Oliveira fará a sua estreia no Mundial de MotoGP precisamente no circuito de Losail, a 10 de março.

Após os três dias, o piloto da KTM terminou a 1,565 segundos do mais rápido, que voltou a ser o espanhol Maverick Viñales (Yamaha), batendo inclusivamente o francês Johann Zarco, da equipa oficial da KTM, que foi apenas 22.º.

O melhor estreante foi o italiano Fabio Quartararo, com uma Yamaha privada, que terminou na segunda posição, à frente do campeão mundial em título, o espanhol Marc Márquez (Honda).

