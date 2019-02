Moçambique. Estado perdeu 645 milhões de euros devido a corrupção nos últimos 10 anos

O Estado moçambicano perdeu 46 mil milhões de meticais (645 milhões de euros) devido à corrupção nos últimos 10 anos, indicam dados do Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC), divulgados esta segunda-feira em Maputo.

O relatório do GCCC aponta que 2017 registou o maior rombo, com 610 milhões de meticais (8,5 milhões de euros) desviados dos cofres do Estado, seguindo-se 2016, com um buraco nas contas de 459 milhões de meticais (6,4 milhões de euros).

Do total desviado de 2008 a 2018, o Estado moçambicano recuperou apenas 96 milhões de meticais (1,6 milhões de euros). Ao longo dos 10 anos, foram detidas 1.300 pessoas e instruídos oito mil processos-crime por corrupção.

A corrupção está neste momento no centro do debate público em Moçambique, devido a uma onda de detenções relacionadas com o escândalo das dívidas ocultas, um esquema que permitiu a contratação de uma dívida pública de mais de dois mil milhões de euros à margem das contas públicas pelo anterior Governo moçambicano.

