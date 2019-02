Multa ao Montepio é “herança do passado”, diz Carlos Tavares

Carlos Tavares, atual chairman do banco Montepio, desvalorizou esta segunda-feira a multa dada pelo Banco de Portugal, diz o Jornal de Negócios. O gestor português frisa que a multa aplicada na semana passada no valor de 2,5 milhões de euros é um “problema do passado” e que “deve ficar lá atrás”, devendo-se agora “virar o foco para o presente e para o futuro”. As irregularidades que originara esta coima remontam ao período vai de 2009 a 2014.

E é mesmo para o futuro que Carlos Tavares olha neste momento. Segundo o chairman da instituição bancária, os erros cometidos num passado próximo não se irão repetir. Carlos Tavares diz que “o Montepio tem agora um sistema de controlo interno reforçado”, naquele que é um “modelo de gestão saudável” que leva o chairman a querer olhar apenas para o presente e para o futuro.

O Montepio não foi o único a ser punido pelo Banco de Portugal. Na quinta-feira passada, o Público e o Expresso avançaram que o organismo condenou também Tomás Correia a pagar 1,25 milhões de euros por ter quebrado regras de controlo interno enquanto estava à frente da gestão do banco. Também sete administradores executivos da equipa de Tomás Correia foram condenados, mas com penas mais baixas.

O Jornal de Negócios diz que o Montepio está agora a analisar se avançará ou não para recurso da multa atribuída. Caso avance, tudo indica que o fará de forma separada e independente de Tomás Correia, que, segundo o mesmo jornal, já terá decidido recorrer da pena.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler