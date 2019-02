MWC dia 1. Começou a maior feira de smartphones do mundo

Começa esta segunda-feira o Mobile World Congress 2019 (MWC), a maior feira de smartphones e tecnologia móvel do mundo. Há mais de 100 mil participantes e duas mil empresas espalhados pelo Fira, o centro de congressos de Barcelona. O Observador está cá a acompanhar as novidades tecnológicas e este texto vai estar em permanente atualização com as principais novidades.

Apesar de o MWC só arrancar agora, este domingo algumas das principais marcas tecnológicas, como a Microsoft, a Huawei, a Xiaomi, a LG ou a Nokia já apresentaram novidades: novos óculos de realidade aumentada, smartphones que se dobram (que já experimentámos) e telemóveis com cinco lentes fotográficas traseiras. São esperadas para esta segunda-feira as novidades da Sony e várias conferências com alguns dos principais líderes da indústria, como Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft. O MWC vai decorrer de 25 a 28 de fevereiro.

Sony começa um dia longo com um smartphone bem longo

A Sony e a gama de smartphones Xperia também estão no MWC e, na manhã desta segunda-feira, ficámos a conhecer os novos modelos da empresa japonesa. Sony’s Xperia 10, 10 Plus e 1 são os nomes desta nova gama de smartphones que tem ecrãs com proporção de visor de 21:9 (significa que são mais longos do que os tradicionais, que têm 16:9 ou 18:9, por exemplo). O Xperia 1 tem cerca de 16,5 centímetros de comprimento, para exemplificar o quão longos estes smartphones são.

Além de terem novas proporções de ecrã, a Sony equipou estes modelo 1 com um ecrã OLED 4K e uma tripla câmara traseiras com lentes de tecnologia própria. Esta última característica é o forte da marca, que vende a outras empresas de smartphones as suas lentes.

