No basebol, um jogador sem contrato custa 265 milhões. E o próximo pode ficar ainda mais caro

São 26,5 milhões de euros por época para Manny Machado, num contrato assinado por dez anos com os San Diego Padres. O ordenado é um recorde para um jogador livre – ou seja, sem contrato com outro clube – ultrapassando os 242 milhões de euros acertados entre Alex Rodriguez (esse mesmo que se destacou ontem na passadeira vermelha dos Óscares com a namorada Jennifer López) e os New York Yankees, em 2008.

Manny Machado tem 26 anos e joga na MLB (a principal liga de basebol nos Estados Unidos da América) há seis. Estreou-se pelos Baltimore Orioles em 2012, onde ficou até a meio da época de 2018 (acabou nos Los Angeles Dodgers). Deixou o contrato acabar no final da temporada e ficou livre para assinar por qualquer clube da liga. Contratar um jogador livre tende a sair mais caro do que acertar contrato ou fazer uma troca de um atleta com outra equipa (como não há custos de transferência os clubes competem oferecendo ordenados superiores para atrair os jogadores).

O contrato ainda podia ter-se distanciado mais no pódio (os Chicago White Sox terão oferecido um valor superior por ano) mas o montante total de 265 milhões chegou para atrair um jogador que esteve quatro vezes na equipa All Star da MLB, em que jogam anualmente os melhores jogadores da temporada, (2013, 2015, 2016 e 2018) e recebeu duas vezes a Luva de Ouro, distinção para o melhor jogador em cada posição do basebol (2013 e 2015, como terceira base).

Para uma equipa vencer a MLB tem primeiro de ser campeã da Liga Nacional ou da Liga Americana, e defrontar o campeão adversário no World Series. Os San Diego Padres foram fundados em 1969 e nunca conquistaram a principal liga do basebol dos Estados Unidos da América, apesar de terem vencido a Liga Nacional em 1984 e 1998. Na última época terminaram a temporada no último lugar da Conferência Oeste da Liga Nacional. Mas a formação dos Padres (feita através da filiação a clube de jovens) é considerada uma das melhores dos EUA, e pode garantir bons resultados para a equipa a longo prazo.

Os Chigaco White Sox são uma das oito equipas fundadoras da Liga Americana. Conquistaram-na por seis vezes (1901, 1906, 1917, 1919, 1959 e 2005), de que resultaram três MLB (1906, 1917 e 2005). Na temporada de 2018 ficaram em penúltimo lugar na Conferência Centro da Liga Americana.

Manny Machado, uma estrela em ascensão envolta em polémica

Manny Machado é jovem para um jogador de basebol e deve continuar a ascensão técnica durante as próximas temporadas. O jogador tem uma qualidade ofensiva pouco habitual para a sua posição (tendo-se mudado recentemente de terceira base para interbases, uma das posições mais dinâmicas e difíceis de preencher). O jogador é tido como um potencial Hall of Fame (um dos melhores de sempre), tem sofrido poucas lesões e garantiu um lugar de estrela ao assinar por uma equipa relativamente pequena dentro da MLB. Os San Diego Padres pertencem a uma mercado periférico (em comparação com Nova Iorque, por exemplo) e podem aproveitar a chegada de Manny para atrair investimento e audiência – para além das melhorias desportivas.

E a nova estrela dos Padres sabe atrair audiência. Durante seis temporada na MLB, Manny Machado envolveu-se numa série de polémicas dentro e fora de campo e chegou a estar suspenso. Em 2014, durante um jogo com os Oakland Athletics, Machado atingiu um jogador adversário, Derek Norris, com o taco, antes de atirar o taco na direção de outro adversário, Fernando Abad, quando tentava bater uma bola. Depois de uma luta em campo, Manny Machado foi suspenso por cinco jogos. Acabou por pedir desculpa por ambas as agressões, que disse não terem sido intencionais: “Foi um fim-de-semana frustrante e deixei que as minhas emoções levassem a melhor”. Em 2018 estaria envolvido num incidente similar com Manny Pina, dos Milwaukee Brewers.

Em 2016 voltou a estar suspenso, desta vez por quatro jogos, por atacar Yordano Ventura, jogador dos Kansas City Royals entretanto falecido num acidente de viação. Manny Machado terá ficado irritado por uma série de lançamentos de Ventura, e decidiu travar a atitude esmurrando o adversário. Yordano Ventura foi suspenso durante nove jogos. Nenhum dos envolvidos se desculpou. “Toda a gente sabe o tipo de jogador que ele é”, afirmou Ventura. “Não tenho quaisquer remorsos”, respondeu Machado.

Se explodia facilmente dentro de campo, Manny Machado também tinha dificuldades em conter-se fora deste. Em 2017 dois jogadores dos Boston Red Sox, Chris Sales e Matt Barnes, atiraram bolas rápidas ao corpo e pelas costas de Machado (contra as regras do jogo). Não houve confrontos em campo, só uma troca de palavras à distância. Mas em entrevista à CSN, Manny Machado deixou muito claro o que sentia sobre a conduta dos adversários: “Perdi todo o respeito pela instituição, pelos treinadores, por toda a gente de lá. Se vão atingir-me, p****, batam-me. Força. Batam-me, f******. […] São touros de m**** e a Liga devia fazer alguma coisa sobre isto. C****** dos arremessadores com a m**** das bolas nas mãos a atirar a 160 km/h para atingir as pessoas. E eu também tenho a m**** de um bastão. Eu podia ir lá e esmagar alguém se quisesse, mas depois ia ser suspenso por um ano enquanto o arremessador só apanhava dois jogos”.

Em 2018 as críticas vieram por não dar o máximo. Acusado de não se esforçar o suficiente em campo, de não correr nem lutar pelas bolas, Manny Machado assumiu que não era o tipo de jogador que se dedicava assim ao jogo: “Obviamente não vou mudar. Não sou o tipo de jogador que vai correr e deslizar para chegar à primeira base […] Devia ter-me esforçado mais, obviamente. É completamente culpa minha. Mas é a minha mentalidade quando estou a jogar”.

Manny Machado thought he had a home run on this swing… It ended up only being a single. pic.twitter.com/ZF0ijtHdsa — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 27, 2018

A jogar pelos Milwaukee Brewer, Christian Yelich daria aos jornalistas a classificação definitiva de Manny Machado – que não chegou para lhe roubar um contrato recorde – “Uma vez é um acidente, Repetidamente é jogo sujo. Ele é um jogador sujo”, e continuou, já a afastar-se, e na linguagem de Manny Machado: “Quero é que aquele c***** se f***”.

Recorde de Manny Machado pode cair ainda antes da época começar

286 milhões de euros por um total de dez temporadas. O valor terá sido definido pelo agente de Bryce Harper precisamente para bater o recorde de Manny Machado, e os Philadelphia Phillies estarão dispostos a aproximar-se do valor. O jogador terá recusado uma proposta de renovação de 265 milhões de euros feita pelos Washington Nationals antes do final da última época (que terminaram no segundo lugar do Grupo Este da Liga Nacional. Os San Francisco Giants, Chicago White Sox, San Diego Padres e Los Angeles Dodgers também terão falhado nas negociações pelo atleta para a temporada de 2019 (que começa no final de março).

Bryce Harper is signing with the Phillies.

Around 330 over 8-10 years.

Wednesday press conference.#LefkoeLock — Adam Lefkoe (@AdamLefkoe) February 25, 2019

Bryce Harper, com os mesmos jovens 26 anos de Manny Machado, esteve por seis vezes na equipa All Star da MLB (2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018), chegou a ser considerado o melhor jogador de campo da MLB e o melhor jogador da Liga Nacional (em 2015, tornando-se no jogador mais novo de sempre a conseguir a distinção). Na temporada de estreia foi considerado o rookie do ano (2012). Hoje é tido como um dos melhores jogadores no ativo na sua posição (estando estatisticamente apenas atrás de Giancarlo Stanton, dos New York Yankees).

Mais inconsistente do que Manny Machado, Bryce Harper ainda tem em cima da mesa a hipótese de assinar um contrato de uma época (algo raro na modalidade) para aumentar o seu valor antes de definir um ordenado a longo prazo. A melhor época de Harper, em 2015, atingiu alguns dos melhores números de qualquer jogador no ativo na MLB. A disputar o pódio, ao longo de várias estatísticas tem apenas Albert Pujols, a jogar pelos St. Louis Cardinals, em 2008; Mike Trout, em 2016, nos Los Angeles Angels; e Mookie Betts, em 2018, ao serviço dos Boston Red Sox. A carreira de Bryan Harper tem sido interrompida de forma recorrente por lesões que o impediram, até agora, de jogar uma época completa.

Os Philadelphia Phillies jogam na Liga Nacional, que venceram sete vezes (1915, 1950, 1980, 1983, 1993, 2008 e 2009) para conquistar a MLB por duas vezes (1980 e 2008). Ficaram em terceiro lugar no Grupo Este da Liga Nacional de 2018.

