Portugueses gastaram uma média de 6,7 milhões de euros por dia jogos e apostas online

No ano passado, os portugueses gastaram uma média de 6,7 milhões de euros por dia em apostas e jogos de fortuna ou azar online. Segundo as contas do Jornal de Negócios desta segunda-feira, o valor total de 2431,8 milhões, que consta no relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, corresponde a 1,2% do PIB português.

O relatório feito pela entidade reguladora do setor mostra ainda que os operadores conseguiram uma receita bruta de 152,1 milhões de euros, mais 24% que no ano anterior e que o Imposto Especial sobre o Jogo Online rendeu 66,5 milhões de euros ao Estado, também mais 22,7% que em 2017.

Os números permitem perceber, também, que do valor total, as apostas desportivas online foram responsáveis por 391,8 milhões, enquanto os jogos de fortuna ou azar geraram 2.040 milhões.

Neste momento, em que se encontram licenciadas nove entidades que têm um total de 15 autorizações para exploração de jogos online, há um grupo de trabalho criado pelo Governo que está a avaliar o regime de tributação dos Jogos e Apostas Online e o regime de Exploração e prática das Apostas Hípicas Mútuas de Base Territorial.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler