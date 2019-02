Produção automóvel cresce 22,4% em janeiro para quase 31 mil veículos

O mercado automóvel registou um crescimento de 22,4% em janeiro deste ano, face ao mesmo mês de 2018, atingindo quase 31 mil veículos, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

“Em termos gerais produziram-se 30.926 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado um crescimento de 22,4%”, revelou, em comunicado, a ACAP.

Por categoria, em janeiro, foram produzidos em Portugal 26.271 veículos ligeiros de passageiros, mais 26% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Por sua vez, foram registados 4.199 novos veículos comerciais ligeiros, o que se traduz numa subida homóloga de 2,8%.

Já os veículos pesados totalizaram, no período de referência, 456, o que reflete um avanço de 39%.

A informação estatística relativa ao primeiro mês de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”, lê-se no documento.

De acordo com os dados da ACAP, a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em Portugal, representando 93,1% do valor total. O destaque vai para a Alemanha, com 20,8% das exportações, seguida pela Itália (15,3%), França (13%), Reino Unido e Espanha (ambos com 11%).

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler