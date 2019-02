Rachas, modelos e vestidos vermelhos: a passadeira vermelha da “after party” dos Óscares

Se a red carpet dos Óscares ficou pintada de cor-de-rosa, na after party da Vanity Fair o vestido vermelho foi uma escolha para lá de popular. De Chiara Ferragni a Emilia Clarke, a tonalidade mais garrida, ao estilo Ferrari, foi o passaporte para a festa mais cobiçada da noite de domingo, em Los Angeles. Como sempre, houve quem tivesse seguido direto da gala, sem se preocupar com mudanças de roupa (opção legítima no caso de Charlize Theron, já que o vestido Christian Dior lhe assentava na perfeição). Outras passaram pelo quarto de vestir e presentearam o público com novos outfits. Depois, há aquela grande fatia dos convidados que passa a cerimónia e aparece na festa com o ar mais fresco do mundo.

Kendall Jenner protagonizou o momento mais arrojado. Se outras convidadas apostar em vestidos com rachas de diferentes comprimentos, a manequim desfilou com as pernas expostas, deixando a descoberto parte das virilhas. Na liga dos visuais reveladores, Miley Cyrus também deu que falar. Com um decote profundo, a cantora foi das primeiras estrelas a chegar à festa.

Veja estes e outros looks da after party dos Óscares na fotogaleria.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler