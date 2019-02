Racismo, romance e renascimento. Os memes da noite de Óscares

Há três assuntos a marcar as trocas de palavras no Twitter. O primeiro tem a ver com o facto de esta ter sido a edição dos Óscares em que mais artistas negros foram galardoados com o mais alto prestigiado prémio do cinema: é que, para muitos, não faz sentido que o palco de encha de artistas brancos para receber o Óscar de Melhor Filme para “Green Book”, que fala da era da segregação.

O segundo assunto que mais tweets tem feito correr pela Internet é a performance de Lady Gaga e Bradley Cooper, que subiram juntos ao palco do Dolby Theatre para interpretar “Shallow”, do filme “Assim Nasce Uma Estrela”. A proximidade dos dois, os lábios quase encostados e os olhares trocados fizeram sugerir um romance a alguns internautas. Para alguns, pouco importa que Bradley Cooper esteja com Iryna Shayk se Lady Gaga ficou solteira há pouco tempo.

E o terceiro assunto é precisamente a cantora pop, que se reinventou e já não é a mesma pessoa que usava vestidos feitos de carne e outros conjuntos flamboyant em dias de festa. Os fãs aproveitaram o momento para dar uma chapada de luva branca a quem condenou a Lady Gaga à morte artística há uns anos. Agora até já tem um Óscar na prateleira, já que conquistou o prémio de Melhor Canção.

Veja aqui em baixo os tweets que resumem os Óscares vistos aos olhos das redes sociais.

#Oscars Moonlight (2017) x Green Book (2019) Só queria deixar isso aqui rs pic.twitter.com/VNIHHWwRnc — Kaleidoscopia (@Lepreschall) February 25, 2019

Só eu que acho que tá rolando uma parada entre Lady Gaga e Bradley Cooper????#Oscars pic.twitter.com/Vlf6XQ0Jeh — Bruno Soares (@brunogsoares10) February 25, 2019

Queria saber o que se passa na cabeça do Spike Lee, vendo o Green Book ganhando com um discurso "racismo é ruim". #Oscars pic.twitter.com/MNRUIgEBNY — vitorugo (@Victor_HugoBP) February 25, 2019

lady gaga artista rainha do pop premiada cheia de hits e completamente versátil não choca ninguém com seu talento e é a salvadora da indústria musical #Oscars pic.twitter.com/2qtDXVx40e — xoxo, mauricio (@uaimaumau) February 25, 2019

numa categoria onde tinha black panther roma e blackkklansman quem ganha é green book#Oscars pic.twitter.com/MOQgdToQz0 — laura blackkklansman deserved better (@captawinsoldier) February 25, 2019

Podem respirar aliviados DCnautas, a DC continua a única com #Oscars em categoria principal. pic.twitter.com/7zsvUZN3gt — GN (@GN_extended) February 25, 2019

Lady Gaga prevendo tudo sobre sua carreira desde o vídeo de Paparazzi #Oscars

2013 – 2019 pic.twitter.com/3GDMtReSFV — Dracarys (@ojoaoguilhermes) February 25, 2019

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler