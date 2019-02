Taxas Euribor sobem a três e seis meses e mantêm-se a 12 meses

As taxas Euribor subiram esta segunda-feira a três e seis meses e mantiveram-se a 12 meses em relação a sexta-feira.

A Euribor a três meses subiu para -0,309%, mais 0,001 pontos, contra o atual máximo desde julho registado pela primeira vez em 24 de janeiro (-0,306%) e o atual mínimo de sempre, de -0,332%, verificado pela primeira vez em 10 de abril de 2017.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, também avançou, para -0,230%, novo máximo desde julho e mais 0,001 pontos, tendo o atual mínimo de sempre, de -0,279%, sido registado pela primeira vez em 31 de janeiro de 2018.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor voltou esta segunda-feira, pela nona sessão consecutiva, a ser fixada em -0,108%, atual máximo desde julho verificado pela primeira vez em 6 de fevereiro, contra o atual mínimo de sempre, de -0,194%, atingido pela primeira vez em 18 de dezembro de 2017.

As taxas Euribor a três, seis e 12 meses entraram em terreno negativo em 2015, respetivamente, em 21 de abril, 6 de novembro e 5 de fevereiro. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

