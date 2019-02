Terra premeia Kiko: como a receita vencedora do chef vai por Marte a comer bacalhau

A história remonta a 2018, mas a final decorreu esta segunda-feira, 25 de fevereiro, em Saragoça, e mais do que estrelas para Portugal envolve planetas. O Chef Kiko acaba de ganhar o concurso internacional “La Patata Marciana”, lançado pelo Centro de Astrobiologia de Madrid (afiliado da NASA), e que pôs oito finalistas a confecionar as suas receitas para um júri composto por quatro chefs reconhecidos com a famosa estrela Michelin.

O objetivo lançado aos participantes era o de criar a primeira receita que poderá vir a ser cozinhada em Marte no futuro, quando for lançada uma missão ao planeta Vermelho. E quando tal acontecer, será “Uno, Dos, Tres… Marte”, o nome da receita assinada pelo cozinheiro português, a quem caberá essa honra.

Kiko Martins trabalhou em parceria com o Canal Bit2Geek, composto por cientistas que trabalham em agências do Espaço, para se aconselhar sobre os procedimentos e tipos de alimentos que pudessem ser enviados para o Planeta Vermelho. E quanto ao resultado final, “garante um equilíbrio de nutrientes, como a proteína e os sais minerais, com sabores típicos portugueses, feita à base de batata envolvida com chouriço, azeitonas, bacalhau, algas, cebola, salsa e alho”, descrevem em comunicado, a propósito desta vitória.

“Muito mais do que ser um orgulho enorme para mim, acho que deve ser um orgulho para todos os portugueses ver os nossos sabores poderem um dia chegar até Marte”, afirma o chef português após ter conhecido o resultado final desta competição gastronómica.

Quanto a “Uno, Dos, Tres… Marte”, ao Observador Kiko Martins antecipava alguns detalhes já no ano passado. O prato consiste numa “espécie de bolinho de bacalhau” que não é frito mas combina ingredientes como puré de batata, bacalhau, alho, ovo, azeitonas, coentros e chouriço. A grande maioria dos ingredientes são desidratados ou liofilizados, para garantir um período de preservação mais elevado, para que possam aguentar o tempo que demoraria uma eventual viagem — da Terra a Marte demora-se, aproximadamente, nove meses.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler