Ariana Grande bate Selena Gomez e já é a segunda conta mais seguida no Instagram. Ronaldo continua no topo

Ariana Grande “empurrou” Selena Gomez para o segundo lugar das mulheres mais seguidas no Instagram e para o último lugar do pódio, no que toca à classificação geral. Ainda que a diferença não seja muita – quando se fala em centenas de milhões de seguidores -, Ariana Grande tem agora mais de 146.360.000 seguidores, já Selena Gomez tem menos 70 mil.

Selena Gomez chegou a ter a conta mais seguida nesta rede social, mas em outubro do ano passado foi ultrapassada por Cristiano Ronaldo. O jogador da Juventus mantém, desde então, o lugar cimeiro e conta agora com quase 156 milhões de seguidores.

A escalada de Ariana Grande pode não ser tão surpreendente. Desde outubro, a cantora ganhou mais 13 milhões de seguidores, ultrapassando a sua colega de profissão. Tendo em conta a atividade na rede social, reparamos que Ariana Grande, com 3949 publicações, tem mais do dobro de Selena Gomez, com 1473. A primeira tem também presença assídua nos stories e, no que ao trabalho diz respeito, Ariana lançou o seu álbum “Thank u, next” no início de fevereiro e continua a ser presença assídua na lista de músicas mais ouvidas da Billboard. Uma “gaffe” relacionada com uma tatuagem também pode ter ajudado na ascensão. Ariana partilhou uma foto – entretanto já apagada – com uma tatuagem de uma palavra em japonês que significava “churrasco” e que era suposto dizer “7 Rings”, em referência a uma música do seu novo álbum.

Por outro lado, o recuo de Selena Gomez entra em linha com um role de decisões e acontecimentos na vida da cantora. Em setembro, Gomez anunciou, com recurso a um direto no Instagram, uma pausa na sua atividade nas redes sociais dizendo que o número de seguidores não a preocupava. Já em outubro, foi internada pela segunda vez devido a um “colapso mental”. A cantora sofre de lúpus e tinha feito um transplante de rim pouco tempo antes.

Apesar deste travão, Selena estabeleceu um recorde pessoal este mês. Uma foto com amigas, publicada no dia 12 de fevereiro, valeu-lhe quase 12 milhões de gostos em pouco mais de 19 horas. A fotografia conta agora com quase 14 milhões de likes, tornando-se na quarta foto mais gostada em toda a rede social, apenas atrás do famoso ovo, da primeira foto da filha de Kylie Jenner e de uma foto do rapper XXXTentacion.

No que toca à classificação geral de contas mais seguidas do Instagram, atrás de Cristiano, Ariana e Selena, continua Dwayne Johnson, com 133 milhões de seguidores. Duas Kardashian seguem na quinta e sexta posição, respetivamente: Kim tem mais de 128 milhões de seguidores e a sua irmã mais nova Kylie Jenner segue atrás com mais de 127 milhões.

